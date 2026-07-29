Житель Ноябрьска хотел помочь супруге и дал ложные показания в суде. Теперь у него самого проблемы с законом

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Житель Ноябрьска хотел помочь супруге и дал ложные показания. Теперь он предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В январе 2026 года на женщину завели уголовное дело. Ее супруг, являясь свидетелем, подтвердил вину суженой и дал соответствующие показания. Но затем, в суде, он полностью изменил свои показания и заявил, что жена на совершала никакого преступления.

- Ложные показания были опровергнуты в ходе судебного следствия, приговором суда супруга обвиняемого признана виновной по ч. 1 ст. 119 и ч. 2 ст. 139 УК РФ, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показание свидетеля в суде). Следователи собрали достаточно доказательств его вины.

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