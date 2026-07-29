В Новом Уренгое водитель «Лады» устроил ДТП и сам отправился на больничную койку

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 28 июля рядом с домом № 8 по улице Ямсовейская в Новом Уренгое.

- Установлено, что около 12:45 дня водитель «Лады» выехал на встречную полосу и тем самым создал помеху автомобилю «Хендай», ехавшему в попутном направлении и поворачивающему налево на перекрестке, - прокомментировали в ведомстве.

В результате машины столкнулись, пострадал водитель «Лады» - его доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 6 ДТП, а с начала года 2 063, в которых 10 человек погибли и 1 164 получили травмы, в том числе 21 ребенок.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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