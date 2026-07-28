На Ямале 29 июля 2026 года продолжит держаться по-настоящему южная жара

Погода на Ямале на 29 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 29 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью составит +13...+18 градусов. Днем столбики термометров покажут +23…+28 градуса, местами до +33.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с.

29 июля в народном календаре - Финогеев день (еще его называли Финогеновы зажинки или Волотки на бородки). В основе лежит память священномученика Афиногена и его десяти учеников, которые примерно в 311 году приняли мученическую смерть за веру.

На Руси имя Афиноген трансформировалось в Финогей. А «зажинки» и «волотки на бородки» связаны с земледельческим циклом: к концу июля во многих регионах как раз поспевала рожь, и начиналась жатва.

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