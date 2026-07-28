Как должен выглядеть мастер-план Ноябрьска? Отвечает эксперт Илья Бальцер

Фото: администрация Ноябрьска

К развитию северных городов нужно подходить иначе, уверен генеральный директор Института территориального планирования «Град» Илья Бальцер. Климат и география создают уникальные вызовы, и решать их нужно грамотно, взяв за основу правильный мастер-план.

В качестве примера эксперт привел Ноябрьск - город, который в скором времени нужно будет перестраивать из нефтедобывающего в нефтесервисный.

- Мы часто заявляем одно, а в мастер-плане видим совершенно другое. В Ноябрьске говорят: месторождения истощаются, перестраиваем город из нефтедобывающего в нефтесервисный. Но открываешь мастер-план - а там стандартный набор: развиваем все подряд. Где изменение концепта? Базовая идея должна как стержень вытягивать практические решения, а у нас идеи отдельно, решения отдельно. Как накатанная колея - так и работаем, - заявил Бальцер.

Также, по его словам, правильные мастер-планы должны ломать разрыв между экономической стратегией и территориальным развитием.

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