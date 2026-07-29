«Это важнейшая профессия»: Дмитрий Артюхов встретился с участниками проекта «Юные геологи»

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов, будучи в рабочей поездке на Полярном Урале, встретился с участниками проекта «Юные геологи». Это более 40 старшеклассников и студентов из разных уголков страны. Все они - отличники по экологии, биологии, географии, физики и химии.

В разговоре с губернатором молодые люди поделились опытом участия в геолого-экологическом проекте и своими впечатлениями.

Один из них - лабытнангец Влад Мордовец, участвующий в проекте уже третий раз. Старшеклассник отметил, что в этом году программа стала заметно насыщеннее, а особенно в части геологии. Раньше больше внимания уделялось туризму, экологии и нефтяной тематике, теперь же основной акцент сделан на изучении минералов, горных пород и работе с грунтом.

В свою очередь губернатор поинтересовался у ребят, кто из них планирует связать свою жизнь с геологией, и порядка четверти подняли руки.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Так, Анна Сальникова из Приуральского района отметила, что решение поступать на геологию приняла на второй день нахождения в лагере - ее впечатлили походы в горы и изучение минералов в полевых условиях.

Дмитрий Артюхов ответил, что именно такие цели и ставили организаторы проекта.

- Сегодня интерес к геологическим специальностям, сравнительно с советским периодом, снизился. Тогда эта профессия была романтизирована. Но именно она позволила нам глубже познать страну и совершить грандиозные открытия. История Ямала - яркое тому подтверждение: именно геологи нашли здесь, в суровом регионе, крупнейшие в мире месторождения нефти и газа. Они поверили в богатство недр и доказали свою правоту, вопреки мнению о «бедной земле». Профессия геолога по-прежнему крайне важна и востребована, ведь наша страна еще во многом не изучена. Она требует глубоких инженерных знаний, готовности к полевой работе и многомесячным экспедициям. Я верю, что такие инициативы, как этот проект, снова приведут ребят в эту важнейшую профессию, - подчеркнул губернатор.

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