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НовостиОбщество28 июля 2026 12:31

Прокуратура помогла жительнице Салехарда добиться перерасчета пенсии

Салехардская прокуратура помогла местной жительнице добиться перерасчета пенсии
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Салехардская прокуратура помогла местной жительнице добиться перерасчета пенсии. Устав обивать пороги соцфонда, женщина сама обратилась с просьбой о помощи.

Оказалось, что в 2019 году, когда женщине была назначена пенсия, сотрудники засчитали в трудовой стаж не все года работы, и поэтому сумма выплаты оказалась куда меньше. В 2022 году, после перерасчета, пенсия северянка увеличилась, но недоплаченные деньги никто возвращать не собирался.

- В связи с тем, что несвоевременное включение в страховой стаж периодов работы повлекло выплату пенсии в меньшем размере с даты ее назначения, прокуратура города обратилась с иском в суд, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, и теперь соцфонд обязан произвести перерасчет пенсии по старости с даты ее первичного назначения.

Исполнение решения суда контролируется надзорным ведомством.

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