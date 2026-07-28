Прокуратура помогла жительнице Салехарда добиться перерасчета пенсии

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Салехардская прокуратура помогла местной жительнице добиться перерасчета пенсии. Устав обивать пороги соцфонда, женщина сама обратилась с просьбой о помощи.

Оказалось, что в 2019 году, когда женщине была назначена пенсия, сотрудники засчитали в трудовой стаж не все года работы, и поэтому сумма выплаты оказалась куда меньше. В 2022 году, после перерасчета, пенсия северянка увеличилась, но недоплаченные деньги никто возвращать не собирался.

- В связи с тем, что несвоевременное включение в страховой стаж периодов работы повлекло выплату пенсии в меньшем размере с даты ее назначения, прокуратура города обратилась с иском в суд, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, и теперь соцфонд обязан произвести перерасчет пенсии по старости с даты ее первичного назначения.

Исполнение решения суда контролируется надзорным ведомством.

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