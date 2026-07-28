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Ямальские строители запустили всероссийский флешмоб, посвященный 70-летию отрасли: выстроились в тематическую цифру. Об этом сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики.

- Это праздник людей, которые каждый день возводят дома, школы, больницы, детские сады, дороги и мосты. Сразу 140 специалистов выстроились в символичную цифру и громко поздравили с Днем строителя всю страну, - прокомментировали в ведомстве.

Участие в акции приняли сотрудники департамента строительства и жилищной политики, дирекции капитального строительства и инвестиций, управления госэкспертизы проектной документации, фонда жилищного строительства, службы государственного строительного надзора и управления Росреестра.

Ямальские строители запустили всероссийский флешмоб, посвященный 70-летию отрасли

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что регион продолжает ставить рекорды по новостройкам: только за первый квартал сдано 12 многоквартирных домов и 92 индивидуальных, введено 68 тысяч квадратных метров жилья. Это составляет более трети плана на 2026 год, установленного перед округом Минстроем РФ.

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