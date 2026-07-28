Фото: служба по охране биоресурсов ЯНАО

С 1 августа на Ямале стартует осенний сезон охоты. Об этом сообщили в окружной службе по охране биоресурсов.

Так, с 1 августа по 31 декабря северянам разрешат охотиться на бурого медведя, с 1 августа по 31 марта - на волка, с 25 августа по 25 ноября - на водоплавающую и болотно-луговую дичь, а с 15 августа по 28 февраля - на боровую дичь. Белую и тундряную куропаток можно будет подстрелить с 15 августа по 20 апреля.

Всем охотникам необходимо ознакомиться с правилами и получить разрешения в установленном порядке.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в надымском лесу обнаружили жуткую ловушку для бурого медведя. Особенность клетки заключалась в том, что животное, попадая в нее, не получало травм и в дальнейшем его можно былообездвижить и перевезти.

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