Шурышкарский район простится с Тихоном Мансаровым, погибшим в ходе СВО

Фото: администрация Шурышкарского района

Шурышкарский район готовится проститься с Тихоном Мансаровым, погибшим в ходе СВО. Печальную новость сообщили в администрации Шурышкарского района.

Церемония прощание с героем пройдет 29 июля в Овгорте у обелиска воинам Великой Отечественной войны, начало - в 12:00.

Дома у Тихона остались родители, брат, сестра и близкие друзья.

- Наш земляк героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память о Тихоне навсегда останется в наших сердцах, - сказали в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что жители Мужей и Шурышкар отправили в зону СВО два «УАЗа» с продуктами и медикаментами. Перед долгой поездкой «фермер» и «буханку» бесплатно отремонтировали на СТО местного предпринимателя.

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