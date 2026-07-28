В Ноябрьске задержали 39-летнего тюменца. Он ударом ножа убил местного жителя

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Ноябрьске задержали 39-летнего тюменца, убившего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 26 июля на одной из городских улиц. Между подозреваемым и потерпевшим произошла ссора, во время которой первый схватился за нож.

- Во время ссоры обвиняемый выхватил нож и ударил им потерпевшего в живот. Спустя некоторое время пострадавший мужчина скончался в больнице, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и собирают доказательства вины мужчины. Кстати, он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что жительница Муравленко погибла от рук пьяного сожителя. Поняв, что натворил, мужчина сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

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