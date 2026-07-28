Дмитрий Артюхов побывал в Нефритовой долине и осмотрел место строительства станции «Снежинка»

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов, находясь в рабочей поездке, посетил место будущего строительства международной арктической станции «Снежинка». Согласно плану, она появится в предгорьях горного массива Рай-Из, вблизи Нефритового озера.

На данный момент проведена разметка территории: установлены вешки, которые обозначают границы зон для размещения вагон-городка, энергокомплекса и других объектов инфраструктуры.

Первым этапом строительства станет размещение временного вагон-городка, где будут жить ученые. Для этого ведется изготовление 12 вагон-домов, а также завоз песка и щебня для планировки территории. Уже готовы к отгрузке емкости для хранения воды и горюче-смазочных материалов, комплекс водоподготовки и энергокомплекс на базе блок-контейнера.

- Временный вагон-городок для ученых позволит запустить стартовую программу исследований еще до начала строительства станции. С его вводом и сопутствующей инфраструктуры начнутся исследования по водородной энергетике, разработке новых технологий спутниковой связи. Также на станции можно будет испытывать беспилотные авиационные системы, - сказал Дмитрий Артюхов.

Обустроить вагон-городок и наладить рабочее оборудование планируется до конца года.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Научная программа «Снежинки» включает тестирование технологий водородной энергетики и автономных гибридных энергокомплексов, создание наземных терминалов спутниковой связи, испытания водородного автотранспорта, а также исследования в области экологии, здоровьесбережения, транспорта, навигации и испытания материалов в арктических условиях.

А еще на станции будут обрабатывать данные с космических спутников - именно в этом месте пересекаются траектории орбитальных группировок. Это позволит оперативно получать информацию о состоянии арктического региона, ледовой обстановке на Северном морском пути и даст возможность проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций в реальном времени.

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