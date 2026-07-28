Дмитрий Артюхов отправил мальков муксуна и нельмы в дальнее плавание по ямальским рекам

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов посетил Собский рыбоводный завод, находящийся в Харпе. Он осмотрел инкубационный цех, личиночно-мальковый блок, цех содержания собственного ремонтно-маточного стада муксуна и другие важные производственные участки, а затем принял участие в юбилейном сезоне выпуска муксуна и нельмы.

- Побывал на нашем уникальном, единственном в Арктике заводе по воспроизводству сиговых видов рыб. Он был запущен десять лет назад при поддержке компании «НОВАТЭК», а сегодня его партнерами являются десятки добывающих и иных предприятий, которые работают на территории округа, - сказал глава региона.

Также он подчеркнул, что завод, выполняя свои обязательства по воспроизводству ценных видов рыб, вносит весомый вклад в экологическое благополучие и сохранение ямальских биоресурсов.

В этом году рыбоводы уже выпустили в реки Ямала более десяти миллионов мальков муксуна, нельмы и чира, а в скором времени это количество планируется довести до тринадцати миллионов штук.

Подращивание молоди происходит непосредственно на Собском заводе, где для этого оборудовано более 200 бассейнов, а также на садковых линиях предприятия в поселке Тазовский - там мальков выращивают до более крупных навесок, в условиях, максимально приближенных к естественной среде. Это повышает их выживаемость после выпуска в реки.

Всего с момента запуска завода в водоемы округа отправили около 175 миллионов экземпляров ценных видов рыб.

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