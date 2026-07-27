На Ямале 28 июля 2026 года продолжит держаться по-настоящему южная жара

Погода на Ямале на 28 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 28 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью составит +13...+18 градусов. Днем столбики термометров покажут +23…+28 градуса, местами до +33.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с.

28 июля по народному календарю - день Кирика и Улиты. В этот день православная церковь чтит память раннехристианских мучеников - Кирика и его матери Иулитты (в народе - Улиты). Они жили на рубеже III–IV веков, во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане.

В народе Кирика и Улиту особенно почитали как защитников детей и покровителей семьи. Улиту называли «Матушкой Улитой» и «Бабьей заступницей».

А прозвище «Кирики-мокродырики» появилось из-за погоды: в конце июля часто шли проливные дожди с грозами, и работать в поле было просто невозможно.

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