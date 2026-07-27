Скриншот из видео

На дорогах Нового Уренгоя впервые появилась «вафельная» разметка. Как пояснили в городской администрации, речь идет о желтой разметке 1.26, которую в простонародье называют «вафельница». Это специальный элемент дорожной инфраструктуры, который помогает бороться с заторами на перекрестках.

Разметку нанесли на загруженных перекрестках центральных улиц . Ее главная цель - не допустить остановки автомобилей в зоне пересечения дорог, если впереди образовался затор.

- Разметка нужна для того, чтобы водители, подъезжая к участку, могли визуально определить плотность встречного потока и заблаговременно остановиться, даже если горит зеленый сигнал светофора, - сказал заместитель главы администрации Руслан Мирсаяпов.

Важно! Остановка на «вафельнице» дольше пяти секунд при создании помех поперечному движению карается штрафом в тысячу рублей. Можно заезжать на разметку только в том случае, если есть уверенность, что водитель успеет проехать перекресток без остановки. Разрешается кратковременная остановка при повороте для пропуска встречных машин.

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