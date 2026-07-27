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НовостиАвто27 июля 2026 11:25

На дорогах Нового Уренгоя впервые появилась «вафельная» разметка

«Вафельная» разметка впервые появилась на дорогах Нового Уренгоя
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

На дорогах Нового Уренгоя впервые появилась «вафельная» разметка. Как пояснили в городской администрации, речь идет о желтой разметке 1.26, которую в простонародье называют «вафельница». Это специальный элемент дорожной инфраструктуры, который помогает бороться с заторами на перекрестках.

Разметку нанесли на загруженных перекрестках центральных улиц . Ее главная цель - не допустить остановки автомобилей в зоне пересечения дорог, если впереди образовался затор.

- Разметка нужна для того, чтобы водители, подъезжая к участку, могли визуально определить плотность встречного потока и заблаговременно остановиться, даже если горит зеленый сигнал светофора, - сказал заместитель главы администрации Руслан Мирсаяпов.

Важно! Остановка на «вафельнице» дольше пяти секунд при создании помех поперечному движению карается штрафом в тысячу рублей. Можно заезжать на разметку только в том случае, если есть уверенность, что водитель успеет проехать перекресток без остановки. Разрешается кратковременная остановка при повороте для пропуска встречных машин.

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