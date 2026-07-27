«Уникальное место»: Дмитрий Артюхов побывал в парке «Ингилор» и отремонтировал ограждения для овцебыков

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов провел выходные в парке «Ингилор». Это уникальная территория, где овцебыки, бизоны, яки и лошади приобской породы свободно гуляют на огромной нетронутой человеком территории и чувствуют себя как дома.

Будучи на кордонах Морозова и Няровэй губернатор оценил, как выросло поголовье местных жителей. Недавно здесь родились восемнадцать овцебыков, три жеребенка, два бизона и столько же яков.

А еще глава региона пообщался с волонтерами «Зеленой Арктики», которые работают в парке - ремонтируют ограждения для животных. Вместе с ними, на кордоне Няровэй, Дмитрий Артюхов взялся за укрепление конструкции вольера для овцебыков - одного из ключевых объектов для их содержания и разведения.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

- На кордоне Няровэй волонтеры «Зеленой Арктики» вместе с нашими друзьями из компании «Газпром нефть» восстанавливают ограждение, которое позволяет контролировать животных. Из года в год видим, что желающих помогать очень много. Очень радует, что люди выбирают не поездку на море, а уехать в Арктику, на Ямал, помогать на добровольческих началах в таких экологических проектах. Знаю многих волонтеров уже не первый год, вижу, что для них ничего более притягательного не существует. Теплая атмосфера, общение между ребятами, возможность постоянно находиться на природе, познавать ее, делать добрые дела – это то, чем занимается «Зеленая Арктика» и мы за это им очень благодарны, - сказал Дмитрий Артюхов.

Кордоны Няровэй и Морозова открыты для посещения - увидеть овцебыков, бизонов, яков и лошадей приобской породы могут все желающие, но в составе организованных туристических групп. В 2025 году территорию парка посетили почти семь тысяч человек.

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