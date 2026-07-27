Фото предоставлено КП

Ямальцы смогут проголосовать на сентябрьских выборах из любого уголка страны. Все, что для этого нужно - подать заявление о голосовании не по месту регистрации, сообщили в городской администрации.

Подать заявление можно с 3 августа по 14 сентября через Госуслуги, МФЦ, а также в территориальной избирательной комиссии или участковых избирательных комиссиях.

График работы комиссии ТИК (с 3 августа по 14 сентября): 10:00-12:30 и 14:00-19:00 в будние дни, 10:00-14:00 в выходные.

График работы комиссии УИК (с 9 по 14 сентября): 17:00-21:00 в будние дни, 10:00-14:00 в выходные.

Напоминаем, что с 18 по 20 сентября 2026 года ямальцы выберут депутатов Госдумы и Тюменской облдумы.

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