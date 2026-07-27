Ноябрьские спасатели отправились в Тарко-Сале, чтобы сберечь город от лесного пожара

Фото: МЧС России по ЯНАО

Ноябрьские спасатели отправились в Тарко-Сале, чтобы помочь коллегам спасти город от лесного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Речь идет о личном составе специализированной пожарно спасательной части из 15 человек. У спасателей есть необходимое оборудование и средства для тушения.

Что касается личного состава дежурных караулов, он переведен на усиленный режим несения службы.

Напоминаем, что на сегодняшний день на территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Приуральского и Пуровского районов бушуют 30 природных пожаров общей площадью 7 957 гектаров. В тушении участвуют 514 человек, вертолетов Ми-8 с водосливным устройством не задействовано.

Сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

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