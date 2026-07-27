Надымский подросток попал под уголовку за кражу кроссовок. Он забрал обувь у ребенка, угрожая ножом

Фото предоставлено КП

Надымский подросток попал под уголовку за кражу кроссовок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 27 мая 2026 года возле одного из жилых домов. В тот день 14-летний парень заприметил у 12-летнего мальчика крутые кроссовки и решил заполучить их любым способом.

- Угрожая ножом 12-летнему мальчику, подозреваемый потребовал передать ему кроссовки, но получил отказ. После этого он зашел за ребенком в подъезд, снова достал нож и повторил требование, - прокомментировали в ведомстве.

Испугавшись за свою жизнь, мальчик все-таки снял обувь и отдал ее нападавшему. Получив заветные кроссовки, парень поспешил скрыться.

Сейчас подросток подозревается по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия). Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.