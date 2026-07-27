На Ямале бушуют тридцать природных пожаров. Огонь охватил почти восемь тысяч гектаров

Фото предоставлено КП

На территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Приуральского и Пуровского районов бушуют 30 природных пожаров общей площадью 7 957 гектаров. Это данные на 8:30 утра 27 июля, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 514 человек, вертолетов Ми-8 с водосливным устройством не задействовано, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили пять природных пожаров площадью 410,9 гектара.

Всего за пожароопасный сезон на территории округа зафиксировано 444 природных возгорания. Огонь повредил 65 421 гектар территории.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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