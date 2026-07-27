В Салехарде завершился турнир по пляжному волейболу «66 Параллель». Дмитрий Артюхов лично наградил победителей

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В Салехарде завершился турнир по пляжному волейболу «66 Параллель». В заключительный день, 26 июля, посмотреть на игру приехал губернатор Дмитрий Артюхов, а затем он наградил победителей и призеров.

- «66 Параллель» дарит два дня большого праздника волейбола. Он проходит на широте полярного круга, в месте, где одной ногой игроки находятся в Заполярье, другой - в Приполярье. Мы проводим этот уникальный турнир уже четвертый год, и с каждым разом он привлекает все больше внимания. У нас на Ямале волейбол развивается везде: если мы в зале, то играем в классику, если на улице, то в пляжный или снежный волейбол. Мы любим этот вид спорта и добиваемся хороших результатов. Благодарю команды за участие, организаторов и судей - за слаженную работу. Победителей - с заслуженными призами, - сказал Дмитрий Артюхов.

Спортсмены состязались на специально подготовленном песчаном корте, разделенном на две зоны - «Заполярье» и «Приполярье». А обустроили его у стелы «66 Параллель».

Свои силы демонстрировали 35 команд: 20 мужских и 15 женских - всего 70 спортсменов. Вместе с ямальскими участниками за победу боролись когалымская «Алга» и ухтынский «Некст».

В мужском зачете места распределились следующим образом: первое - команда «Алга» из Когалыма (ХМАО-Югра), второе - команда «Обдорск» из Салехарда, третье - команда «Ноябрьск».

В женском зачете первое место завоевала команда «Губкинский», второе - команда «Совы Ямала» из Нового Уренгоя, третье - команда «Феникс» из Шурышкарского района.

Кстати, почетным гостем мероприятия стал один из самых титулованных российских волейболистов Юрий Бережко. Он - олимпийский чемпион 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года и заслуженный мастер спорта России.

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