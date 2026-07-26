На Ямале 27 июля 2026 года воздух местами прогреется до +33 градусов

Погода на Ямале на 27 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 27 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью составит +13...+18 градусов. Днем столбики термометров покажут +23…+28 градуса, местами до +33.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с.

27 июля по народному календарю - Акила Соломенный. Такое название связано с уборкой ржи. Женщины, работавшие в поле, обвязывали себя пучками ржаной соломы, веря, что она снимает усталость и ломоту в спине. Соломе вообще приписывали целебные свойства: из нее делали подстилки для рожениц, набивали матрасы и подушки, утепляли окна.

В этот день православная церковь чтит память апостола от семидесяти Акилы - ученика и сподвижника апостола Павла.

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