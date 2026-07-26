«Утро вечера мудренее»: все рейсы из Нового Уренгоя в Тюмень и Уфу перенесли на 26 июля. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Пассажиров предупредили об изменениях в расписании: рейсы из Нового Уренгоя в Тюмень и Уфу перенесли на утро 26 июля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Рейс авиакомпании «Ямал» в Тюмень, запланированный на 25 июля в 16:30, вылетит только в 07:50 следующего дня. Отправление борта Utair в Уфу сместилось с 16:15 на 10:35 утра субботы.

Также изменения коснулись прилетов: рейс «Ямала» из Омска теперь ожидается утром 26 июля вместо вечера пятницы.

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