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НовостиПроисшествия26 июля 2026 5:32

«Огонь идет к городу»: лесной пожар подобрался вплотную к окраинам Тарко-Салефото

В двух километрах от Тарко-Сале тушат лесной пожар с помощью вертолета
Серафима Краснова

Огонь подступает к жилым домам: в двух километрах от Тарко-Сале бушует лесной пожар, угрожая городу. Об этом сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.

На месте уже работает Таркосалинский спасательный отряд, добровольная пожарная дружина и пожарная часть Тарко-Сале. Власти намерены задействовать вертолет МЧС со специальным водосливным устройством для сброса воды на очаг возгорания.

Несмотря на то, что ситуация находится под контролем оперативных служб, близость огня к населенному пункту вызывает серьезную тревогу у местных жителей

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