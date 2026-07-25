Суд наказал ретейлера: подробности проверки магазинов после массового отравления в Ноябрьске. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Ноябрьске суд оштрафовал магазин «Монетка» на 15 тысяч рублей за нарушение санитарных норм, приведшее к массовому сальмонеллезу.

Проверка Роспотребнадзора была начата после того, как в больницу с отравлением обратились более 20 человек, включая детей. Инспекторы обнаружили на полках поврежденные яйца и небезопасную куриную продукцию (бедро, грудку, печень) от бренда «Петелинка».

Компанию ООО «Элемент-Трейд» привлекли к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ.

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