В Ноябрьске иномарка сбила ребенка на велике прямо на «зебре»: подробности ДТП. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Ноябрьске внедорожник Nissan X-Trail сбил 11-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Авария произошла вечером 24 июля в 18:47 на улице Ленина напротив дома № 49.

К счастью, ребенок не получил серьезных травм. Медики осмотрели мальчика на месте и передали родителям, госпитализация не потребовалась.

Госавтоинспекция ЯНАО призвала родителей напомнить детям правила дорожного движения перед поездками на велосипеде по городу.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.