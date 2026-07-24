В Ямальском районе начался централизованный завоз топлива к зиме

Скриншот из видео

В Ямальском районе активно готовятся к предстоящему отопительному сезону. Один из ключевых этапов - централизованный завоз топлива, и он уже идет, сообщил глава муниципалитета Артем Чуланов.

Так, в Яр-Сале уже завезено более половины необходимого объема дизеля, в Салемале и Панаевске поставки практически завершены, а в Сюнай-Сале доставлено 500 кубометров дров.

- Особое внимание - Сеяхе, где в топливе есть повышенная потребность. Обеспечить поселок планруется до середины октября, чтобы своевременно сформировать резерв. В Мысе Каменном и Новом Порту, где проведен газ, тоже сохраняем запасы. Это дополнительная гарантия стабильности объектов жизнеобеспечения в случае нештатных ситуаций, - сказал Артем Чуланов.

Всего же в этом году планируется доставить более 20 тысяч тонн горючего, которое пойдет на выработки тепла и электроэнергии.

Завоз топлива в Ямальском районе

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