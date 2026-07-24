В Салехарде простятся с заслуженным работник физической культуры и тренером Идией Яминовой

Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

На 84-м году жизни скончалась заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, судья республиканской категории по национальным видам спорта Идия Хачигиреевна Яминова. Печальную новость сообщили в ямальском департаменте по физической культуре и спорту.

Идия Хачигиреевна всю свою жизнь посвятила салехардскому спорту. С 1964 года работала тренером-преподавателем в детской спортивной школе, с 1980 года- инструктором ДСО «Спартак». В 1991 году заняла должность заместителя директора ДЮСШ по национальным видам спорта, а с 2002 года - заместитель директора Ямало-Ненецкой окружной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

Идия Яминова внесла огромный вклад в развитие национальных видов спорта на Ямале, в Тюменской области и других северных регионах России. За это она была удостоена почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», отличник физической культуры и ветеран труда.

Прощание с Идией Хачигиреевной состоится в понедельник, 27 июля, с 13:00 до 14:00 в ритуальном зале Салехарда.

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