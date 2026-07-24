В ноябрьской школе «Авангард» ремонтируют ледовую арену

Фото: Алексей Романов

Ноябрьскую спортшколу «Авангард» ждет ремонт, а точнее ее ледовую арену. По словам главы города Алексея Романова, уже десять лет здесь занимаются хоккеисты и фигуристы, проходят соревнования и массовые катания на коньках, поэтому нагрузка на корт большая.

Работы уже идут: сначала специалисты установили новые борта для катка, а сейчас занимаются монтажом защитных стекол. Для игры в керлинг сделают специальную мишень, поменяют площадки для игроков и судей, подход к трибунам станет свободнее.

Завершить все работы планируется к началу тренировочного сезона.

А в спорткомплексе «Зенит» им. Ю.А. Морозова ремонтируют чашу бассейна. Это тоже очень важные работы - жители активно посещают бассейн: в группах по оздоровительному плаванию занимаются около 400 человек и 150 юных спортсменов.

Сейчас рабочие меняют плитку и оборудование, стартовые тумбы, обновляют обходные дорожки.

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