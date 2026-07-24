Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске на берегу озера Безымянное развернется масштабный спортивный праздник. Об этом сообщили в городской администрации.

Программа начнется 25 июля в 17:00 и будет включать разнообразные активности для всех: «Точка опоры» - проверка физической подготовки в виде увлекательных испытаний, стритбол «Летняя лига» - захватывающие баскетбольные матчи под открытым небом, шахматы для всех - сеансы одновременной игры для любителей интеллектуального спорта, сабсокер - необычный формат футбольных соревнований, фитнес-разминка с профессиональными инструкторами, арт-мастер-классы от студии «Инжир».

Во время состязаний можно будет передохнуть и полакомиться бесплатной сладкой ватой, которую будут раздавать в «Куполе».

- Участие в мероприятиях бесплатное, предварительная регистрация не требуется. Приходите всей семьей, берите друзей - вместе веселее, - обратились в мэрии к землякам.

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