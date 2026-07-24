Фото предоставлено КП

Под одной из школ Нового Уренгоя оказался закопан человеческий череп. Обнаружить его удалось во время ремонта, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Известно, что череп был закопан глубоко в землю под под свайным полем школа. Кстати, она была построена в 1989 году.

- По факту обнаружения черепа организована доследственная проверка. Следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в ведомстве.

Силовики отрабатывают версии происхождения находки, опрашивают сотрудников школы и других лиц, которые могут располагать значимой информацией.

Кроме того, череп отправили на судебную экспертизу для установления пола, возраста и возможной причины смерти. Назначен комплекс дополнительных экспертных исследований, в том числе генетических, для идентификации личности.

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