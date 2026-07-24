Фото: Владислав Мояк

Ямальцы уже могут зарегистрироваться на полумарафон «Полярный круг». Соревнования пройдут с 29 по 31 августа в Салехарде, сообщили в пресс-службе губернатора.

Трасса забега будет пролегать по улицам Матросова, Объездная, проспекту Молодежи и завершится в Парке Победы. Регистрация на полумарафон уже доступна.

Главная дистанция - 21,1 километра, пробежать ее могут только спортсмены старше 18 лет. Для бегунов от 16 лет предусмотрена дистанция в 10 километров, а подростки от 14 лет испытают свои силы в забеге на три километра. Позаботились организаторы и о самых маленьких участниках. Для детей от трех лет организуют семейный забег на 500 метров без учета времени.

Для допуска к дистанциям на 3, 10 и 21,1 километра необходимо предоставить медицинскую справку, разрешающую участие в соревнованиях, а также оформить страховку. Участники 14-18 лет дополнительно предоставляют письменное разрешение от родителей или законных представителей, а дети до 12 лет допускаются на дистанцию только в сопровождении взрослых.

Напоминаем, что все стартовые взносы будут направлены в ямальский благотворительный фонд поддержки детей «Ямине».

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