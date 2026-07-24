В Муравленко водитель «Лексуса» отправил на больничную койку двух человек

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла около дома № 66 по улице Ленина в Муравленко.

- Установлено, что в 19:48 вечера водитель «Лексуса», поворачивая налево вне перекрестка, не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ», который двигался со встречного направления прямо. В результате произошло столкновение, - прокомментировали в ведомстве.

Пострадавших - водителя отечественного авто и его пассажирку - доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 6 ДТП, а с начала года 2 026, в которых 10 человек погибли и 160 получили травмы, в том числе 19 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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