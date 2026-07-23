На Ямале 24 июля 2026 года местами потеплеет до +29 градусов

Погода на Ямале на 24 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 24 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +4...+9 градусов, при натекании облачности до +14. Днем столбики термометров покажут +19…+24 градуса, местами до +29.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с.

24 июля в народном календаре - Ольга Страдница. Страдница - потому что на эту дату приходился самый напряженный период полевых работ: жатва, сенокос. Крестьяне трудились от зари до зари, стараясь не упустить погожий час. Говорили: «Ольга - не время безделья». Считалось, что усердный труд в этот день напрямую влияет на будущий урожай и достаток.

Иногда еще день именовали Стожарами — так на Руси называли яркое звездное скопление в созвездии Тельца. Ясное сияние Стожар считалось хорошей приметой: оно сулило удачную страду и богатый урожай.

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