Для салехардских детей организуют дополнительную смену лагеря в Обдорской гимназии

Фото: Алексей Титовский

В Салехарде на территории Обдорской гимназии пройдет дополнительная смена летнего пришкольного лагеря «Дружба». Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Титовский.

Ребят ждет программа «Узоры единства», которая объединяет вокруг идеи уважения к разным культурам и умения быть вместе. В программе - творческие мастерские, игры, спортивные мероприятия и развивающие занятия.

- Пока родители на работе, дети будут под присмотром педагогов, с полноценным питанием и насыщенным досугом. Все условия для безопасного и полезного отдыха созданы, - сказал глава региона.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги». Смена рассчитана на двести детей.

Задать вопросы можно по номерам: 8 (34922) 3 49 66 - Обдорская гимназия, 8 (34922) 3 31 34 - департамент образования.

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