Тазовский район вошел в топ-20 муниципалитетов РФ по развитию добровольчества

Фото: администрация Тазовского района

Тазовский район вошел в топ-20 муниципалитетов России, которые будут работать над развитием социальной активности и добровольчества. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Команда тазовчан, возглавляет которую замглавы администрации по социальным вопросам Влада Ятокина, отправилась в Ханты-Мансийск для участия в образовательной программе «Добрые города» от академии «Добрино».

В течение нескольких месяцев участники будут вместе разрабатывать программы развития социальной активности, которые затем реализуют в своих регионах. Первый модуль посвящен анализу потенциала своих территорий, определению направления дальнейшей работы, знакомству с успешными практиками развития сообществ и возможностями экосистемы Добро.рф.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что тазовчане передали землякам, находящимся в зоне СВО, медикаменты и балаклавы.

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