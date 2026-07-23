Прокуратура Пуровского района помогла вернуть в бюджет почти два миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Пуровского района обнаружила нарушения в работе медцентра «МЕДиЯ».

Все началось с того, что надзорное ведомство решило проверить соблюдение бюджетного законодательства в «МЕДиЯ». По итогу выяснилось, что работнику, который не участвовал в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, зарплату платили за счет средств обязательного медицинского страхования.

В связи с этим прокуратура внесла руководству клиники представление об устранении нарушений закона, а также завела административные дела по статье 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств),

По итогу их рассмотрения виновные привлечены к административной ответственности, а уплаченные 1,9 миллиона рублей возращены в территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

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