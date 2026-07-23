Уролог, травматолог и детский хирург заступили на работу в Больницы Муравленко и Лабытнанги

Фото: администрация Муравленко

В больницы Муравленко и Лабытнанги появились новые врачи: уролог, травматолог, хирург и не только. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Так, штат Муравленковской городской больницы пополнили уролог, травматолог-ортопед и терапевт.

Наибольшую гордость вызывает уролог Михаил Русаков. Он окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и обладает большим профессиональным опытом. Ранее доктор трудился в медучреждениях Москвы, Чувашской Республики и Камчатского края.

Фото: администрация Муравленко

В Лабытнангской районной больнице к работе приступил долгожданный детский хирург. Георгий Кузнецов окончил педиатрический факультет Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. До переезда на Ямал он работал в Московском областном центре охраны материнства и детства, профессиональный стаж более четырех лет.

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