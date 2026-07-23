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Тазовчанин предстанет перед судом за убийство племянника и хранение пороха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Произошла трагедия в мае 2026 года, когда обвиняемый, перебрав со спиртным, поссорился с племянником. Подогреваемый злостью и алкоголем, он схватился за ружье и выстрелил родственнику в грудь.

- Потерпевший получил повреждения легкого, сердца, аорты и скончался на месте происшествия, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, во время осмотра дома следователи нашли два банки с порохом общим весом более 194 граммов. Разрешение на его хранение истекло еще в 2014 году.

В итоге 59-летнего тазовчанина будут судить по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что новоуренгоец выстрелил в приятеля и теперь у него серьезные проблемы с законом.

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