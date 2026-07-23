Глава Пуровского района призвал земляков не паниковать из-за запаха дыма

Скриншот из видео

Накануне жители Тарко-Сале почувствовали в городе запах дыма и начали гадать, что же стало его причиной. Глава муниципалитета Кирилл Трапезников сообщил, что виной всему природные пожары.

- Хочу прояснить ситуацию по запаху дыма. В 40 километрах от города спасатели тушат лесной пожар. Делают все необходимое, Ситуация находится на контроле оперативных служб. Поэтому просьба сохранять спокойствие, - обратился он к землякам.

Кирилл Трапезников призвал земляков не паниковать из-за запаха дыма

Напоминаем, что на утро 23 июля в Красноселькупском, Надымском, Шурышкарском, Приуральском и Пуровском районах бушуют 25 природных пожаров общей площадью 1 100,5 гектара. В тушении участвуют 351 человек.

Сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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