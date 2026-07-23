Фото предоставлено КП

Новоуренгойские следователи подозревают 17-летнюю девушку в дропперстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- По версии следствия, девушка, с мая по июнь 2026 года, получала на свои банковские счета деньги от третьих лиц и затем переводила их на другие. Часть суммы она оставляла себе в качестве вознаграждения, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему.

Девушка подозревается по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерные операции с использованием электронных средств платежей). Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале двое подростков 16 и 17 лет украли из незапертого автомобиля наручные часы стоимостью более 8,5 тысяч рублей. А затем 17-летний юноша и его сверстница, находясь в одной из квартир, похитили у своей знакомой банковскую карту, сняли с нее 250 тысяч рублей и потратили их.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.