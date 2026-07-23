Фото: Юрий Фишер

Власти Красноселькупского района ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

«На территории муниципального округа Красноселькупский район вводится режим функционирования - «Чрезвычайная ситуация в лесах муниципального характера. Распространить действие настоящего распоряжения на правоотношения, возникшие с 20 июля 2026 года», - говорится в тексте документа.

Режим ЧС ввели на основании федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и постановления правительства России о лесных пожарах.

Накануне глава района Юрий Фишер заявил, что в муниципалитете сложилась самая сложная обстановка с пожарами, но спасатели не сдаются: за прошедшие двое суток они ликвидировали три пожара площадью 62 гектара и локализовали один пожар площадью 18 гектаров.

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