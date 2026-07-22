На Ямале 23 июля 2026 года продолжит держаться прохлада

Погода на Ямале на 23 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 23 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +12...+17 градусов. Днем столбики термометров покажут +25…+30 градусов, местами до +22, по западной половине +14...+19.

Ветер северо-восточный с переходом на северный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с.

23 июля в народном календаре - Антоний Громоносец (еще встречается название Рясочник).

«Громоносец» - потому что в это время часто гремели грозы, и люди внимательно прислушивались к раскатам, пытаясь предсказать погоду. В народе даже проводили параллель с древним богом Перуном, повелителем молний.

«Рясочник» - из-за того, что к 23 июля поверхность стоячих водоемов (прудов, заводей, тихих озер) часто затягивалась ряской. Крестьяне ходили ее собирать: ряску использовали как корм для скота и птицы, добавляли в удобрения, а знахари готовили из нее снадобья (считалось, что отвар обладает успокаивающим и снотворным действием). При этом существовало поверье: нельзя собирать всю ряску - часть нужно оставить: якобы из нее водные духи и русалки плетут свои наряды.

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