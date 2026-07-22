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НовостиОбщество22 июля 2026 21:01

На Ямале 23 июля 2026 года продолжит держаться прохлада

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 23 июля 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 23 июля

Погода на Ямале на 23 июля

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 23 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +12...+17 градусов. Днем столбики термометров покажут +25…+30 градусов, местами до +22, по западной половине +14...+19.

Ветер северо-восточный с переходом на северный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с.

23 июля в народном календаре - Антоний Громоносец (еще встречается название Рясочник).

«Громоносец» - потому что в это время часто гремели грозы, и люди внимательно прислушивались к раскатам, пытаясь предсказать погоду. В народе даже проводили параллель с древним богом Перуном, повелителем молний.

«Рясочник» - из-за того, что к 23 июля поверхность стоячих водоемов (прудов, заводей, тихих озер) часто затягивалась ряской. Крестьяне ходили ее собирать: ряску использовали как корм для скота и птицы, добавляли в удобрения, а знахари готовили из нее снадобья (считалось, что отвар обладает успокаивающим и снотворным действием). При этом существовало поверье: нельзя собирать всю ряску - часть нужно оставить: якобы из нее водные духи и русалки плетут свои наряды.

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