В Салехарде перекроют проезд возле дома № 31 «А» в микрорайоне Богдана Кнунянца

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде почти на две недели перекроют проезд возле дома № 31 «А» в микрорайоне Богдана Кнунянца. Об этом сообщили в городской администрации.

«В связи с проведением работ на сетях тепловодоснабжения будет перекрыто движение в микрорайоне Богдана Кнунянца», - говорится в сообщении.

Просим жителей и гостей города учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде завершили прокладку подземных коммуникаций под Обдорским острогом. По словам главы Алексея Титовского, специалисты обустроили сети канализации, теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Особенно пришлось постараться над теплоснабжением: в старой схеме оно проходило над мерзлотником и поэтому пришлось менять направление.

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