«Вы - наша большая гордость»: Дмитрий Артюхов обратился к ямальским выпускникам, набравшим сто баллов на ЕГЭ

Фото: Николай Панферов

Ямал может похвастаться тридцатью стобальниками на ЕГЭ. Это рекордное число за последние десять лет, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

- Целеустремленность, умение видеть возможности и пользоваться ими, любовь к знаниям и желание быть первыми - это о наших детях. Они грамотно совмещают учебу и хобби, всесторонне развиваются, - сказал глава региона.

Один из примеров - Братья Шелабневы: Вадим получил наивысший балл по физике, а Артем - по профильной математике. Одновременно парни серьёзно занимаются творчеством - оба с успехом окончили художественное отделение городской школы искусств.

Еще один пример сочетания ума и творчества - Григорий Бакке. Он набрал сталл баллов по профильной математике, играет на гитаре и выступает на городских мероприятиях.

- Вы, ребята, - наша большая гордость. Пусть мечты исполняются, а ваш выбор в будущем принесет радость заниматься любимым делом, - пожелал выпускникам Дмитрий Артюхов.

Достичь юным северянам таких ошеломляющих результатов помогли 29 учителей. Они верили, подбадривали, давали лучшие знания и учили никогда не сдаваться.

- От всего сердца благодарю каждого из вас за самоотдачу, терпение и высокий профессионализм. Знаю: наши дети в надежных руках. Ваши имена они пронесут в сердце через всю жизнь, - подчеркнул губернатор.

Напоминаем, что выпускники, набравшие сто баллов на ЕГЭ, получат денежное вознаграждение в сто тысяч рублей. Аналогичная выплата полагается педагогам, подготовившим стобалльников. А с 2026 года для педагогов-наставников, сопровождавших будущих стобалльников с 5 по 9 классы, предусмотрено поощрение в 50 тысяч рублей.

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