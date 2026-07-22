С начала года в Шурышкарском районе отловили более ста гуляющих собак

Фото: администрация Шурышкарского района

Накануне специалисты департамента ЖКХ Шурышкарского района совместно со службой отлова провели очередной рейд в Мужах. Итог оказался неутешительным - многие владельцы домашних питомцев по-прежнему практикуют самовыгул, а жители многоквартирных домов продолжают подкармливать бездомных собак.

Отловленных собак доставили в приют, специалисты свяжутся с их владельцами в ближайшее время. Кстати, с начала года в районе отловили 111 псов.

Кроме того, с жителями провели разъяснительные беседы и вручили им памятки с правилами содержания животных.

Фото: администрация Шурышкарского района

- Самовыгул собак запрещен. За нарушение правил содержания животных предусмотрена административная ответственность - штраф от 1 000 до 2 500 тысяч рублей, - напомнили в мэрии землякам.

Оставить заявку на отлов безнадзорного животного можно по телефону: 8 (34994) 220-12.

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