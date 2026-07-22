Новоуренгойские врачи избавили пациента от кист в легких. Они провели щадящую операцию через микропроколы

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Новоуренгойские врачи избавили пациента от кист в легких. Для этого они провели щадящую операцию через микропроколы, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Помощь понадобилась мужчине с воздушными кистами диаметром более одного сантиметра. Они сдавливали здоровые ткани и могли привести к их разрыву.

В итоге хирурги приняли решение провести малоинвазивное вмешательство. Сделав три небольших прокола в области грудной клетки специальным эндостеплером, который герметично скрепляет ткани титановыми скобками, они удалили пораженные участки легкого вместе с воздушными кистами. Затем, чтобы исключить повторное скопление воздуха в грудной полости, специалисты частично удалили пристеночную плевру. А в завершение операции - установили через проколы два дренажа, выводящие остатки воздуха и жидкости.

На восстановление пациенту понадобилось всего несколько дней. Сегодня его выписали домой.

Ювелирную работу выполнили торакальный хирург Иван Швецов и хирург Камиль Магомеджанов. Анестезию с применением раздельной вентиляции лёгких, позволившей врачам свободно манипулировать в плевральной полости, обеспечил анестезиолог-реаниматолог Агаш Алышов.

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