Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Ямальские власти ввели запрет на публикацию в СМИ и интернете любых фото и видео, связанных с работой украинских беспилотников. Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперштаба во главе с губернатором Дмитрием Артюховым.

Первым взял слово директор департамента региональной безопасности Илья Лян. Он доложил, что украинские спецслужбы систематически мониторят российское медиапространство. Цель - сбор информации о последствиях атак беспилотников для дальнейшего планирования атак и, конечно же, дестабилизация общества.

- Управление ФСБ России по Тюменской области рекомендовало нам установить запрет на фотографирование, видео- и (или) киносъемку на территории автономного округа, публикацию и распространение в СМИ и интернете любой информации о применении и последствиях БПЛА, а также ввести административную ответственность за нарушение данного запрета, - произнес Лян.

В свою очередь Дмитрий Артюхов поддержал инициативу. Она вступит в силу с 1 августа.

- Принимаю. Это сейчас везде общая норма, - заключил глава региона.

Предполагается, что административный штраф для граждан составит от 3 500 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 15 000 до 50 000 рублей, а для юридических лиц - от 300 000 до 350 000 рублей.

Ямальские власти запретили снимать и публиковать в интернете информацию о работе беспилотников

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