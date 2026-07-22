Житель Нового Уренгоя попал под суд за вымогательство двух миллионов и оскорбление полицейского

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Житель Нового Уренгоя обвиняется сразу по двум серьезным статьям: п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Первое преступление мужчина совершил с ноября 2025 года по март 2026 года. Желая разжиться деньгами, он вымогал у своего знакомого два миллиона рублей, при этом угрожая физической расправой, в том числе и членам его семьи. Также обвиняемый заставил жертву написать долговую расписку и требовал продать принадлежащее ему имущество.

Кроме того, 24 июня 2026 года обвиняемый, находясь в психоневрологическом диспансере, публично оскорбил сотрудницу ГИБДД, находившуюся при исполнении.

По ходатайству следствия новоуренгоец заключен под стражу.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - прокомментировали в мэрии.

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