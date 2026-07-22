В Салехарде обновят игровую зону у Центра культуры и спорта «Геолог»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде обновят одну из самых популярных игровых зон - у Центра культуры и спорта «Геолог». Поскольку детвора очень ее любит, износ оборудования и покрытия происходит быстрее, сообщили в городской администрации.

Специалисты заменят изношенное резиновое покрытие, а также установят новые карусели, игровые элементы и ограждения. Зеленые зоны, которые были частью территории, но их вытоптали, закроют современным резиновым покрытием. Также в планах - демонтаж старых кубов, поскольку в них зачастую кидают мусор.

- В итоге это место для досуга и отдыха станет еще более комфортным, безопасным и современным, - подчеркнули в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде завершили прокладку подземных коммуникаций под Обдорским острогом. По словам главы Алексея Титовского, специалисты обустроили сети канализации, теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Особенно пришлось постараться над теплоснабжением: в старой схеме оно проходило над мерзлотником и поэтому пришлось менять направление.

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