В Тарко-Сале строят современный банный комплекс с купелями и хаммамом

Фото: Кирилл Трапезников

В Тарко-Сале строят современный банный комплекс. Он появится на месте старой бани и сможет вместить до ста человек, сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.

На данный момент рабочие завершили установку железо-бетонных оснований и сейчас укладывают стены второго этажа. Завершить работы планируется в следующем году.

В новой двухэтажной бане разместятся кафе, купели, помещения с отдельными входами для сдачи в аренду, хаммам и массажные комнаты.

Проект реализуем по поручению губернатор Дмитрия Артюхова за счет ООО «Инвестгеопур» - инвестора и резидента Арктической зоны РФ. Компания основана пуровскими предпринимателями Евгением Филипповым и Андреем Острягиным.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале открылась зарядная станция для электромобилей. Она находится в микрорайоне Пуровск и обладает высокой мощностью 240 кВт. Этого достаточно, чтобы зарядить машину за 15 минут.

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